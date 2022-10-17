Самара
Профиль пользователя Tikhiy_Neokean
О себе
Удаленщица, застрявшая дома)) воспитываю дочь. Люблю прокатиться на авто. Любоваться закатами. Инструментальную лирическую музыку.
Счастье не за горами, оно в горах! Обожаю горы. Активничаю по немногу, начинающий любитель-делитант: катаюсь на сапе, лазаю по скалам, катаюсь на лонгборде.
Не курю, не утпотребляю алкоголь.
Люблю психологию.
Образование высшее педагогические.
Работаю в IT
Профиль обновлён 19 июня 2023 г.
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