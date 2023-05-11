Самара
Профиль пользователя SurkovYaroslav

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О себе

Люблю гулять, сидеть в уютном месте и курить кальян

Профиль обновлён 17 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

Покурить кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sofiaf
Самара → Другое

Провести выходные

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