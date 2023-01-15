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Самара
Профиль пользователя Sorelli

фото пользователя Sorelli

О себе

Гетеро :)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться 🎭 Театр 🐈 Домашние животные 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить
Что-то хочу, а что не понимаю)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
маленькое фото пользователя Julia_Juli
Королев → Другое
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