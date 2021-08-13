Я занимаюсь волонтёрством, устраиваю акции по всевозможным тематикам, разъезжаю по школам/интернатам и беседую с детьми. Учусь в музыкальной школе, уже как восьмой год. Веду активную подготовку к экзаменам, планирую сдавать ГТО, проходить всевозможные олимпиады. Так же я нахожусь в рядах юной армии. Планирую организовать клуб по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Активно изучаю 3D моделирование. Люблю активный отдых с семьей и друзьями. Занималась дрессировкой собак. Общаюсь я только с толерантными людьми, не переношу двойные стандарты и грубое отношение к другим людям, ну и к себе соответственно

Профиль обновлён 24 марта 2023 г.

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏢 Работа

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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