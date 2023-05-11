Самара
Профиль пользователя Slava13

фото пользователя Slava13
фото #2 пользователя Slava13

О себе

Люблю спорт, читаю книги, смотрю сериалы, фильмы зарубежного производства.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Самара → пообщаться

Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yunoti
Самара → Другое

Сходить в кино

Москва → Другое

Было бы неплохо для начала найти собеседника-онлайн

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