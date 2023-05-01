Самара
Профиль пользователя Slav37th

фото пользователя Slav37th

О себе

Хочу на рыбалку. Люблю прогулки . Катаюсь на велосипеде

Профиль обновлён 10 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Самара → пообщаться

Буду рад новым знакомствам

Участие в других событиях

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Простое человеческое общение

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Поболтаем обо всем на свете ?

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Приятно поболтать

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