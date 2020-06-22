Самара
Профиль пользователя Serg965

фото пользователя Serg965
фото #2 пользователя Serg965

О себе

Люблю гонять на природу особенно если порыбачить

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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