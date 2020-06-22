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Самара
Профиль пользователя Rubic

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О себе

Самокритичный человек с лишним весом. Нравится персонаж оборотень Миядзаки.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

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