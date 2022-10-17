Самара
Профиль пользователя RiaCorsa

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О себе

Внезапный социолог
Люблю гулять по старому городу, читать про всякое лингвистическое и фантастику/фэнтези, слушать бэнды 60х, Аббу, Дробышевского и то, что помещалось в мобильник в 2007

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы ✝️ Религия

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julianne
Кёльн → Другое

Накидайте, пожалуйста, легких комедий на вечер выходного дня

маленькое фото пользователя Hellenskin
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸

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