Внезапный социолог Люблю гулять по старому городу, читать про всякое лингвистическое и фантастику/фэнтези, слушать бэнды 60х, Аббу, Дробышевского и то, что помещалось в мобильник в 2007

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

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Кёльн → Другое Накидайте, пожалуйста, легких комедий на вечер выходного дня

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