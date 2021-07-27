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Самара
- Если в кратце, то: Позитивный, весёлый, душа компании (если так можно назвать) :)
Самара
Профиль пользователя Raphael
О себе
- Если в кратце, то: Позитивный, весёлый, душа компании (если так можно назвать) :)
- Люблю и умею петь разнообразные песни (как рус, так и англ.) включая репы и т.д. Проще говоря - Меломан);
- Люблю заниматься спортом, танцевать временами, порой даже рисую портреты и очень хорошо получается (даже как то раз у меня заказали портрет и клиент был доволен).
Ещё много чем занимаюсь, поэтому, если будет интересно, то могу рассказать об этом:) Все уж карты раскрывать не буду😉
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
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