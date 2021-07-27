О себе

- Если в кратце, то: Позитивный, весёлый, душа компании (если так можно назвать) :)

- Люблю и умею петь разнообразные песни (как рус, так и англ.) включая репы и т.д. Проще говоря - Меломан);

- Люблю заниматься спортом, танцевать временами, порой даже рисую портреты и очень хорошо получается (даже как то раз у меня заказали портрет и клиент был доволен).

Ещё много чем занимаюсь, поэтому, если будет интересно, то могу рассказать об этом:) Все уж карты раскрывать не буду😉