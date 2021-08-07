Самара
Профиль пользователя Qbyqby
О себе
Люблю музыку в разных её проявлениях, различных жанров, могу послушать и попсу и матрок, тут скорее вопрос а насколько эта музыка сама по себе крута?
Люблю настольные игры, нравятся жанры: игроки против игры (зомбицид как пример), игроки против друг друга (бенг, непостижимое, нечто). Хотел бы попробовать ДНД, в качестве игрока. (чувствую, что понравится)
Не против прогулок: погулять по Ленинградской, набережной, посидеть в кафе.
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
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