Люблю музыку в разных её проявлениях, различных жанров, могу послушать и попсу и матрок, тут скорее вопрос а насколько эта музыка сама по себе крута? Люблю настольные игры, нравятся жанры: игроки против игры (зомбицид как пример), игроки против друг друга (бенг, непостижимое, нечто). Хотел бы попробовать ДНД, в качестве игрока. (чувствую, что понравится) Не против прогулок: погулять по Ленинградской, набережной, посидеть в кафе.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры

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