Самара
Профиль пользователя Pavel_D

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О себе

Фильмы, поездки/путешествия, спорт - регулярно, но без фанатизма.
Всегда за новые открытия, события, увлечения.
Нетворкинг в т.ч. - тут знакомишься с людьми, с кем в обычной жизни не пересекаешься.

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность
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