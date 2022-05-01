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Самара
Самара
Профиль пользователя paullinashh
О себе
Люблю пофотографироваться, слежу за модой и селебрити, fashion-life. Мечтаю съездить в Казань и не только. Не против бара, танцев и коктейлей. Иногда читаю книги, классику. Обожаю осень и прогулки на природе.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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