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Самара
Занимаюсь туризмом, люблю нестандартный подход)
Самара
Профиль пользователя Optimist_pochti
О себе
Занимаюсь туризмом, люблю нестандартный подход)
Могу поддержать если будет грустно и одиноко
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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