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Самара
Профиль пользователя Optimist_pochti

фото пользователя Optimist_pochti

О себе

Занимаюсь туризмом, люблю нестандартный подход)
Могу поддержать если будет грустно и одиноко

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Самара → пообщаться

Если вдруг захочется поделиться чем то или просто станет грустно)

маленькое фото пользователя Kitinka
маленькое фото пользователя 4eSheeR
маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KrasnayaLis

Самара → прогуляться, перекусить

Поговорить обо всём и ни о чём😌

Откликнулось 11 участников

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