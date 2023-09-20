⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Самара

Самара
Профиль пользователя Niko163

фото пользователя Niko163

О себе

Читающий, творческий человек, джазовый гитарист с 12 летним стажем 🎸
В прошлом фотограф и практикант любительского кендо ⚔️
Летом люблю покатать на велосипеде 🚲
Работаю SMM-щиком в компании по экспорту автомобилей из Китая и других стран 🚗
Учусь в колледже по профессии финансиста 🧑‍🎓
Люблю путешествовать как позволяет время и финансы 🌍
В поиске интересных, творческих людей 😉
Отношения не ищу ❌️

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Самара → другое

Поиграть в приставку и (возможно) настольный теннис. Спелое место/Dungeon

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Самара

маленькое фото пользователя Dima21
маленькое фото пользователя NadiNadi
маленькое фото пользователя Kitinka
маленькое фото пользователя Yunoti
маленькое фото пользователя Anna352
маленькое фото пользователя Werdna
маленькое фото пользователя Jamast
маленькое фото пользователя Ivashka
маленькое фото пользователя Noes
маленькое фото пользователя Russ_in
маленькое фото пользователя Karim99
маленькое фото пользователя Striptiz
маленькое фото пользователя SurkovYaroslav
маленькое фото пользователя Buxster
маленькое фото пользователя Vasek85
маленькое фото пользователя Rorshah
маленькое фото пользователя Ira_onlee
маленькое фото пользователя Optimist_pochti
маленькое фото пользователя Vlad111
маленькое фото пользователя Raccoon
маленькое фото пользователя Egor35
маленькое фото пользователя Zver417z
маленькое фото пользователя Anastasiia2802
маленькое фото пользователя Lazy_in_red
маленькое фото пользователя Alex277
маленькое фото пользователя Lena_luna
маленькое фото пользователя Katya9427
маленькое фото пользователя Galina1987

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам