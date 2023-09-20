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Самара
Читающий, творческий человек, джазовый гитарист с 12 летним стажем 🎸
Самара
Профиль пользователя Niko163
О себе
Читающий, творческий человек, джазовый гитарист с 12 летним стажем 🎸
В прошлом фотограф и практикант любительского кендо ⚔️
Летом люблю покатать на велосипеде 🚲
Работаю SMM-щиком в компании по экспорту автомобилей из Китая и других стран 🚗
Учусь в колледже по профессии финансиста 🧑🎓
Люблю путешествовать как позволяет время и финансы 🌍
В поиске интересных, творческих людей 😉
Отношения не ищу ❌️
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино
Не нравится:
💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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