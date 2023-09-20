О себе

Читающий, творческий человек, джазовый гитарист с 12 летним стажем 🎸

В прошлом фотограф и практикант любительского кендо ⚔️

Летом люблю покатать на велосипеде 🚲

Работаю SMM-щиком в компании по экспорту автомобилей из Китая и других стран 🚗

Учусь в колледже по профессии финансиста 🧑‍🎓

Люблю путешествовать как позволяет время и финансы 🌍

В поиске интересных, творческих людей 😉

Отношения не ищу ❌️