О себе

Привет! Немного о себе:

Катаюсь на велосипеде, ездим с мужем в походы, часто выбираемся с палатками.

Рисую от руки и на графическом планшете, люблю творчество в любом проявлении.

Нравится обсуждать какие-то фильмы и книги, разбираться в психологии поведения людей (не сплетничество😄). Интересно завести новые знакомства, так как все друзья в основном живут в других городах) Я своего рода тоже новичок, так как живу в городе только 2 года)