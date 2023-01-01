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Самара
Привет! Немного о себе:
Самара
Профиль пользователя N.Frantz
О себе
Привет! Немного о себе:
Катаюсь на велосипеде, ездим с мужем в походы, часто выбираемся с палатками.
Рисую от руки и на графическом планшете, люблю творчество в любом проявлении.
Нравится обсуждать какие-то фильмы и книги, разбираться в психологии поведения людей (не сплетничество😄). Интересно завести новые знакомства, так как все друзья в основном живут в других городах) Я своего рода тоже новичок, так как живу в городе только 2 года)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия💩 Шутки про говно🏢 Работа📺 Политика😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать📸 Пофоткаться
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