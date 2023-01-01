О себе

Люблю йогу, пилатес, зумбу, бассейн, сауну, американские фильмы, где красавчик всех побеждает, нетфликс, фильмы про любовь, новогодние и интересные, на подумать и про путешествия. Люблю учиться новому, общаться и приятно проводить время.