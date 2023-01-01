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Самара
Самара
Профиль пользователя Neblondi
О себе
Люблю йогу, пилатес, зумбу, бассейн, сауну, американские фильмы, где красавчик всех побеждает, нетфликс, фильмы про любовь, новогодние и интересные, на подумать и про путешествия. Люблю учиться новому, общаться и приятно проводить время.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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