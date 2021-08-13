Самара
Профиль пользователя Nastya_3424

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О себе

Всем привет! Мне очень нравятся долгие и пешие прогулки на природе. Получаю неимоверное удовольствие от походов в различные кофейни и атмосферы в них. Моё настроение поднимается от игры в волейбол :). Сыграем вместе?

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

Молодость, приключения х)

Участие в других событиях

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Самара → Другое

Прогулки по паркам, по набережной,в Лес...

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