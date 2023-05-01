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Самара
Профиль пользователя mmementomo

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О себе

Учусь, работаю, в свободное время играю в компьютерные игры, если ты тоже их любишь, то мы найдем общий интерес🙀

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия📚 Книги📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Участие в других событиях

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Как найти норм друга 🥲

Откликнулся 1 участник

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