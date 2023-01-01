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Самара
мне 27, работаю в it.
Самара
Профиль пользователя missmiya
О себе
мне 27, работаю в it.
🌿 Люблю:
прогулки по городу, отдых на природе, путешествия, посиделки в уютных местах, походы в театр, фотографию, разговоры ни о чем и обо всем.
🌸 Буду рада расширить круг общения, найти компанию для совместных прогулок/поездок/тренировок в зале/походов на мероприятия/мастер-классы/танцы/йогу и.т.д
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие
Не нравится:
Участие в других событиях
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