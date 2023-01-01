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Самара
Профиль пользователя missmiya

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О себе

мне 27, работаю в it.

🌿 Люблю:
прогулки по городу, отдых на природе, путешествия, посиделки в уютных местах, походы в театр, фотографию, разговоры ни о чем и обо всем.

🌸 Буду рада расширить круг общения, найти компанию для совместных прогулок/поездок/тренировок в зале/походов на мероприятия/мастер-классы/танцы/йогу и.т.д

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Arina05

Самара → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в бар, пообщаться

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kitinka

Самара → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, общение, прогулки, всякое такое)

Откликнулось 6 участников

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