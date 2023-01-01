О себе

мне 27, работаю в it.



🌿 Люблю:

прогулки по городу, отдых на природе, путешествия, посиделки в уютных местах, походы в театр, фотографию, разговоры ни о чем и обо всем.



🌸 Буду рада расширить круг общения, найти компанию для совместных прогулок/поездок/тренировок в зале/походов на мероприятия/мастер-классы/танцы/йогу и.т.д