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Самара
Профиль пользователя Miriam

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О себе

Всем привет! Хотела бы найти подругу, с которой можно пообщаться на темы отношений, работы и тд. Погулять, пофоткаться и посмеяться от души! Имею разнообразные хобби- от рисования акрилом до чтения манги и просмотра сериалов от нетфликс, поэтому нахожу быстро язык с новыми людьми.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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