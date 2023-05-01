О себе

Всем привет! Хотела бы найти подругу, с которой можно пообщаться на темы отношений, работы и тд. Погулять, пофоткаться и посмеяться от души! Имею разнообразные хобби- от рисования акрилом до чтения манги и просмотра сериалов от нетфликс, поэтому нахожу быстро язык с новыми людьми.