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Самара
Самара
Профиль пользователя Miriam
О себе
Всем привет! Хотела бы найти подругу, с которой можно пообщаться на темы отношений, работы и тд. Погулять, пофоткаться и посмеяться от души! Имею разнообразные хобби- от рисования акрилом до чтения манги и просмотра сериалов от нетфликс, поэтому нахожу быстро язык с новыми людьми.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей
Не нравится:
✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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