Самара
Профиль пользователя Michaelt
О себе
Музыка, спорт
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Найти подругу/друга для дружбы
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Москва → Другое
Погулять по району
Москва → Другое
Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00
Москва → Другое
Погулять , попить кофе
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Погулять , покурить кальян
Москва → Другое
Крутое времяпровождение
Москва → Другое
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Самара → Другое
Вечерний перекус
Москва → Другое
Сходить в клуб💓
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Отзывчивого, доброго, понимающего общения с адекватным мужчиной
Москва → Другое
Пойти в клуб
Москва → Другое
Интересный собеседник ☺️найдись
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