О себе

Слушаю рок, пою в караоке, катаю на велосипеде, смотрю комедии. Нравится театр и кино, парки аттракционов, отдых на воде. Не люблю безграмотность. И бесит мода на накачанные губы. Если вспомню что-то ещё, то обязательно дополню)