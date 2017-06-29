Самара
Профиль пользователя Maya94

фото пользователя Maya94
фото #2 пользователя Maya94

О себе

Слушаю рок, пою в караоке, катаю на велосипеде, смотрю комедии. Нравится театр и кино, парки аттракционов, отдых на воде. Не люблю безграмотность. И бесит мода на накачанные губы. Если вспомню что-то ещё, то обязательно дополню)

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей ☣️ Токсичность

События пользователя

Тольятти → пообщаться

Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг.

Тольятти → прогуляться, перекусить

Покататься на велике по шлюзовому поздно вечером, около 22-23 ч

Тольятти → пообщаться

ИИ пугает своими возможностями. Воспроизведит голоса давно умерших.

Тольятти → пообщаться

А какая у тебя суперспособность?

Тольятти → пообщаться

А какая у тебя суперспособность?

Тольятти → пообщаться

Ищу друзей. Хз где их искать, когда тебе 28 и ты взрослая тетя)

Тольятти → пообщаться

Чем больше мы сожжем мостов, тем легче выбирать дорогу

Тольятти → прогуляться, перекусить

Сходить 6 октября на "Пикник"

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Myay
Новосибирск → Другое

Что для тебя красота?

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

маленькое фото пользователя Marimaru
Архангельск → Другое

Ищу человека, который всё понял

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Какая твоя любимая книга?)

Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу

маленькое фото пользователя AndYCry
Рига → Другое

Взрослый дядя (только по паспорту) хочет найти друзей

Санкт-Петербург → Другое

Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

маленькое фото пользователя Tim8
Москва → Другое

Окрошка на квасе или кефире ?

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Поделитесь музыкой что вас побуждает к действиям ребят

маленькое фото пользователя Eject
Рязань → Другое

🙂Разговоры на свободную тему 🙃

маленькое фото пользователя Lerneri
Чебоксары → Другое

Не мограй. Моргнешь, и ты труп.

маленькое фото пользователя Alexa777
Тольятти → Другое

Расширить круг общения, найти интересных друзей

маленькое фото пользователя Devastian
Ростов-на-Дону → Другое

Узнать кто ты из винкс

маленькое фото пользователя Samoilove
Москва → Другое

Dark Souls

маленькое фото пользователя Acid
Москва → Другое

Лучшее лекарство от одиночества - это распилить мозолистое тело!)

маленькое фото пользователя juliyakuramshina
Тольятти → Другое

Кататься на роликах на набережной

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Фильмы, сериалы, аниме - посоветуйте что посмотреть интересного

маленькое фото пользователя Alinatlt
Тольятти → Другое

Сходить в парк прогуляться

маленькое фото пользователя pyshkar
Красноярск → Другое

Возник вопрос по книге "Полдень XXII век" Стругацких.

маленькое фото пользователя PatrickBatman
Москва → Другое

Милфхантер или .........?

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