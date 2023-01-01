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Самара
Люблю веселые компании и веселое времяпрепровождение.
Самара
Профиль пользователя Marinka33
О себе
Люблю веселые компании и веселое времяпрепровождение.
Так же пешие прогулки по городу, разговоры за чашечкой вкусного кофе.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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