Привет, я Лиза, мне 33, живу в Самарском районе. Ищу подруг. Люблю бесцельно болтаться, находить новое в привычном, ввязываться в приключения, разговоры ни о чем, закаты и рассветы

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

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Самара → Другое Прогуляться, сходить в бар или в кино

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Самара.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.