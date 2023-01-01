Самара

Профиль пользователя Lesya_new

О себе Привет! Исключительно для дружеского общения здесь, переписки) Если завяжется дружба, вполне допускаю встречи)

Люблю прогулки, активность, природу, кино, музыку, масштабные мероприятия, хотелось бы на рок-фестиваль)

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