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Самара
Профиль пользователя Lesya_new

фото пользователя Lesya_new

О себе

Привет! Исключительно для дружеского общения здесь, переписки) Если завяжется дружба, вполне допускаю встречи)
Люблю прогулки, активность, природу, кино, музыку, масштабные мероприятия, хотелось бы на рок-фестиваль)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Самара → пообщаться

Непринуждённое дружеское общение, переписка)

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