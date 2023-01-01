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Самара
Привет! Исключительно для дружеского общения здесь, переписки) Если завяжется дружба, вполне допускаю встречи)
Самара
Профиль пользователя Lesya_new
О себе
Привет! Исключительно для дружеского общения здесь, переписки) Если завяжется дружба, вполне допускаю встречи)
Люблю прогулки, активность, природу, кино, музыку, масштабные мероприятия, хотелось бы на рок-фестиваль)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться
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