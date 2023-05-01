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Самара
Профиль пользователя Lazy_in_red

фото пользователя Lazy_in_red

О себе

Люблю долгие прогулки, видеоигры, книги и тупые сериалы. Но большую часть времени все равно приходится тратить на работу, сон и прогулки с собакой)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Самара → пообщаться

Старые друзья релоцировались, хочу найти новых)

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Участие в других событиях

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Самара → пообщаться

Ищу подружек,сходить в кафе,...,пообщаться онлайн на разные темы

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя yanafes

Нижний Новгород → пообщаться

Хочется мемов и уютного общения, как в старые добрые

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Nanami

Самара → прогуляться, перекусить

Я впервые в вашем городе - с удовольствием бы посмотрела на него глазами местных

Откликнулся 1 участник

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