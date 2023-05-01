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Самара
Самара
Профиль пользователя Lazy_in_red
О себе
Люблю долгие прогулки, видеоигры, книги и тупые сериалы. Но большую часть времени все равно приходится тратить на работу, сон и прогулки с собакой)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🏢 Работа😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт
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