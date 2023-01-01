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Самара
Самара
Профиль пользователя Latevko
О себе
Я - веселый парень, любитель приключений. Обожаю белый цвет, прогулки, чтение и новые вкусы в жизни
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎮 Видеоигры
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