Самара

Профиль пользователя Latevko

О себе Я - веселый парень, любитель приключений. Обожаю белый цвет, прогулки, чтение и новые вкусы в жизни

Был в сети на этой неделе

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