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Самара
Профиль пользователя Latevko

фото пользователя Latevko

О себе

Я - веселый парень, любитель приключений. Обожаю белый цвет, прогулки, чтение и новые вкусы в жизни

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎮 Видеоигры

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

Прогулочные движения в вечернее время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя youngDinosaur

Самара → прогуляться, перекусить

Где-нибудь прогуляться, пообщаться, пошутить про говно(опционально) :D

Откликнулось 7 участников

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