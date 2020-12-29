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Самара
Профиль пользователя Kristinal

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа

Участие в других событиях

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Самара → прогуляться, перекусить

Где-нибудь прогуляться, пообщаться, пошутить про говно(опционально) :D

Откликнулись 3 участника

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