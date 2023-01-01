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Самара
Самара
Профиль пользователя Krevetka
О себе
Смотрю много разного кино. Интересны творчество, искусство, зелёное движение, природа и классическая литература.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения✝️ Религия😓 Обсудить проблемы📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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