Смотрю много разного кино. Интересны творчество, искусство, зелёное движение, природа и классическая литература.

Была в сети на прошлой неделе

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