⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Самара
Самара
Самара
Профиль пользователя KonstantinKek
О себе
Хочу найти интересных и позитивных людей. Для общения, прогулок и всего что дарит эмоции!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры
Не нравится:
Другие пользователи из города Самара
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам