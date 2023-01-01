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Самара
Профиль пользователя KonstantinKek

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О себе

Хочу найти интересных и позитивных людей. Для общения, прогулок и всего что дарит эмоции!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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