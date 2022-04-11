Самара
Профиль пользователя KONAN
О себе
Люблю играть в игры на xbox, особенно выживалки, есть и другие интересы, авто, спорт, общественная деятельность, активный отдых и тд.
Профиль обновлён 5 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🏢 Работа ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор
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