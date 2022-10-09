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Самара
Профиль пользователя Kitinka

фото пользователя Kitinka

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить
Ищу подруг, общение, прогулки, всякое такое)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DariaStep
Москва → Другое
Общение на долгий период (онлайн)
маленькое фото пользователя Optimist_pochti
Самара → Другое
Если вдруг захочется поделиться чем то или просто станет грустно)
маленькое фото пользователя Alenka_S
Нижний Тагил → Другое
Ищу друзей, людей с кем можно провести прекрасно время)
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