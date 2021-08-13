Самара
Профиль пользователя Katya9427

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О себе

Слушать музыку

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

Провести время✌

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KrasnayaLis
Самара → Другое

Поговорить обо всём и ни о чём😌

маленькое фото пользователя Sofiaf
Самара → Другое

Провести выходные

маленькое фото пользователя Dasha16760
Тюмень → Другое

Ищу Подругу 😊

маленькое фото пользователя Vlad111
Самара → Другое

Встретиться

маленькое фото пользователя AlexandeR1
Самара → Другое

Прогуляться, по общаться

маленькое фото пользователя Ivashka
Самара → Другое

Провести время

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