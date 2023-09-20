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Самара
Самара
Профиль пользователя Katesamara
О себе
Люблю разную музыку, в основном рок, но могу послушать и современных исполнителей. Замужем. Дочь недавно пошла в садик.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Участие в других событиях
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