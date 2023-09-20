Самара

Профиль пользователя Katesamara

О себе Люблю разную музыку, в основном рок, но могу послушать и современных исполнителей. Замужем. Дочь недавно пошла в садик.

Была в сети на прошлой неделе

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