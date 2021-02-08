Люблю ходить на выставки , фестивали , читаю , снимаю обзоры на заведения и кофейни в частности, футбол играю , веду свой тг канал об жизни , провожу время с друзьями

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 📚 Книги

✝️ Религия 📺 Политика

Самара → Другое Поговорить обо всём и ни о чём😌

Ищешь друзей и компанию в городе Самара?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Самара.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.