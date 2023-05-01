Самара

Профиль пользователя Itochka

О себе 💚люблю природу и зелёный цвет

🔘 увлекаюсь дизайном, организацией пространства

🔘 люблю активный отдых, особенно велосипед, верховая езда, танцы, лыжи, походы

🔘 книги по саморазвитию и их обсуждение

👶 мама в декрете

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