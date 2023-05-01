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Самара
💚люблю природу и зелёный цвет
Самара
Профиль пользователя Itochka
О себе
💚люблю природу и зелёный цвет
🔘 увлекаюсь дизайном, организацией пространства
🔘 люблю активный отдых, особенно велосипед, верховая езда, танцы, лыжи, походы
🔘 книги по саморазвитию и их обсуждение
👶 мама в декрете
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба
Не нравится:
Участие в других событиях
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