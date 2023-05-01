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Самара
Профиль пользователя Itochka

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О себе

💚люблю природу и зелёный цвет
🔘 увлекаюсь дизайном, организацией пространства
🔘 люблю активный отдых, особенно велосипед, верховая езда, танцы, лыжи, походы
🔘 книги по саморазвитию и их обсуждение
👶 мама в декрете

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян🪐 Астрология / таро

Участие в других событиях

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Самара → пообщаться

Ищу подруг, обсудить разные темы)

Откликнулось 6 участников

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