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Самара
Профиль пользователя Irina2

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yunoti

Самара → сходить на мероприятие

Сходить в кино

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя ksuu

Самара → прогуляться, перекусить

Поболтать о жизни

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Sorelli

Самара → прогуляться, перекусить

Что-то хочу, а что не понимаю)

Откликнулись 4 участника

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