Самара

Профиль пользователя Irenn

О себе Люблю слушать разнообразную музыку, особенно Hollywood Undead, КиШ, One Direction, Stray Kids

В свободное время смотрю познавательные видео на Ютубе, читаю Стивена Кинга и другие книги

Была в сети две недели назад

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