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Самара
Люблю слушать разнообразную музыку, особенно Hollywood Undead, КиШ, One Direction, Stray Kids
Самара
Профиль пользователя Irenn
О себе
Люблю слушать разнообразную музыку, особенно Hollywood Undead, КиШ, One Direction, Stray Kids
В свободное время смотрю познавательные видео на Ютубе, читаю Стивена Кинга и другие книги
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
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