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Самара
Профиль пользователя Irenn

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О себе

Люблю слушать разнообразную музыку, особенно Hollywood Undead, КиШ, One Direction, Stray Kids
В свободное время смотрю познавательные видео на Ютубе, читаю Стивена Кинга и другие книги

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь
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