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Самара
Senior of tech support. Удалёнка накладывает свой отпечаток, ищу новые интересные знакомства.
Самара
Профиль пользователя irael
О себе
Senior of tech support. Удалёнка накладывает свой отпечаток, ищу новые интересные знакомства.
Из увлечений за последнее время - социально-дедуктивные настолки. Играем своим community, всегда рады новичкам.
Прогулки, интересные места - welcome :)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью✝️ Религия💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎭 Театр🍿 Сходить в кино😓 Обсудить проблемы
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