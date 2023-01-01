Самара

Профиль пользователя irael

О себе Senior of tech support. Удалёнка накладывает свой отпечаток, ищу новые интересные знакомства.



Из увлечений за последнее время - социально-дедуктивные настолки. Играем своим community, всегда рады новичкам.



Прогулки, интересные места - welcome :)

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