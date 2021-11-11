Самара
Профиль пользователя IldarK
О себе
Купался в Северном Ледовитом океане. Недолго.
Играл дерево в спектакле. Это была яблоня:)
Стараюсь успеть сделать многое за жизнь. Путешествую по миру, фотографирую на пленку, снимаю видеоролики, катаюсь на лонгборде, велосипеде и sup доске, играю на укулеле, был актером.
Профиль обновлён 18 июня 2023 г.
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