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Самара
Самара
Профиль пользователя Gatasalvaje
О себе
Люблю попсу, шансон, латину. Люблю просто гулять по красивым местам, фотографироваться. Хотелось бы найти подругу или друга, со схожими интересами, хобби, весёлого, независтливого, доброго человечка 🤗
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры
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