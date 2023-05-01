Самара

Профиль пользователя Gatasalvaje

О себе Люблю попсу, шансон, латину. Люблю просто гулять по красивым местам, фотографироваться. Хотелось бы найти подругу или друга, со схожими интересами, хобби, весёлого, независтливого, доброго человечка 🤗

Была в сети на прошлой неделе

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