Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

Москва → Другое Погулять по центру, или покататься на самокатах

Самара → Другое Сходить на экскурсию "Рок и Волга"

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Ищешь друзей и компанию в городе Самара?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Самара.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.