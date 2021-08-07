Самара
Профиль пользователя Evgeniyaya
Профиль обновлён 8 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото
Москва → Другое
Ищу знакомства, новых друзей после переезда
Москва → Другое
Прогуляться по центру
Самара → Другое
Сходить на экскурсию "Рок и Волга"
Москва → Другое
Погулять по центру, или покататься на самокатах
Москва → Другое
Погулять по центру Москвы, пофоткаться, поболтать, выпить кофе.
Москва → Другое
Прогуляться, пообщаться с новыми приятными людьми
Москва → Другое
Погулять завтра. ВДНХ. Горького. Без алко!
Москва → Другое
Идем погуляять🌿🌞💫💥
Москва → Другое
Сходить погулять
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