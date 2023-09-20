О себе

За любой движ, кроме голодовки. Готова сходить и оценить на любой фестиваль, концерт, в театр, музей, кафе. Люблю рисовать, обсуждать животных, фильмы, аниме и видеоигры. Проще общаться вживую, чем в онлайн.

Обычно свободна на выходных и по праздникам. Все остальное время работаю 5/2.