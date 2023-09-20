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Самара
Профиль пользователя Eva08

фото пользователя Eva08

О себе

За любой движ, кроме голодовки. Готова сходить и оценить на любой фестиваль, концерт, в театр, музей, кафе. Люблю рисовать, обсуждать животных, фильмы, аниме и видеоигры. Проще общаться вживую, чем в онлайн.
Обычно свободна на выходных и по праздникам. Все остальное время работаю 5/2.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян
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