Самара
Профиль пользователя Etot_Tipson
О себе
Работник завода во славу великий нефритовый стержень Си за миска рис, нет кошка жена, моя играть в игры, читать манга и смотреть аниме
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 🏢 Работа
Не нравится:
💰 Бизнес ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика
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