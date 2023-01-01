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Самара
Профиль пользователя Ellina28

фото пользователя Ellina28

О себе

Люблю путешествовать, учу испанский, люблю йогу, творчество, рок концерты, прогулки, море, поездки, книги, фильмы, психологию, животных.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🏢 Работа☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре

События пользователя

Самара → пообщаться

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Участие в других событиях

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Самара → пообщаться

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Откликнулось 8 участников

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