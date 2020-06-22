Я архитектор, занимаюсь дизайном интерьера и сейчас развиваю свою студию. Много включена в изучение психологии общения, психологии управления. В целом люблю тему саморазвития, ходила к психологу, кайфую от изменений и нового взгляда на жизнь. Интересует тема регламентации в бизнесе. Амбициозна, очень люблю работу. Нет детей, замужем в счастливых отношениях. Очень не хватает круга общения, так как у большинства дети, работа наемная, люди часто заняты, а мои темы не близки. Люблю комфортные путешествия, красивые места отдыха в Самаре. Палатки и дикий отдых-не мое. Была в Европе, Азии, в планах посмотреть весь мир. Пью умеренно, не курю, не люблю кальяны, но индефферентно отношусь к употреблению других. Из спорта нравятся танцы, из-за графика и геолокации пока получается сложно с их посещением. Немного катаюсь на сноуборде, хочу в след году поехать в Сочи на несколько дней) Люблю медитации без эзотерики , успокаивающие практики, запах благовоний. Атеист, не поддерживаю астрологию, таро и прочее. Убеждать людей в моих идеях не буду, но и разговор не поддержу. Люблю науку, лекции онлайн и оффлайн. Много смотрела Сапольски, русские выпуски типа Наука против мифов. Люблю есть и пробовать новые рестораны и блюда! Не люблю готовить) Домашних животных нет, но очень люблю кошек. Почти избавилась от тревожности, но люблю порядок. Хотя не всегда его поддерживаю) Люблю долго гулять пешком и болтать, обожаю искусство, выставки, фильмы и представления. Экскурсии по городу и области.

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб

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