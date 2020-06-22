Самара
Профиль пользователя Elina_L
О себе
Я архитектор, занимаюсь дизайном интерьера и сейчас развиваю свою студию.
Много включена в изучение психологии общения, психологии управления. В целом люблю тему саморазвития, ходила к психологу, кайфую от изменений и нового взгляда на жизнь.
Интересует тема регламентации в бизнесе.
Амбициозна, очень люблю работу.
Нет детей, замужем в счастливых отношениях. Очень не хватает круга общения, так как у большинства дети, работа наемная, люди часто заняты, а мои темы не близки.
Люблю комфортные путешествия, красивые места отдыха в Самаре. Палатки и дикий отдых-не мое.
Была в Европе, Азии, в планах посмотреть весь мир.
Пью умеренно, не курю, не люблю кальяны, но индефферентно отношусь к употреблению других.
Из спорта нравятся танцы, из-за графика и геолокации пока получается сложно с их посещением.
Немного катаюсь на сноуборде, хочу в след году поехать в Сочи на несколько дней)
Люблю медитации без эзотерики , успокаивающие практики, запах благовоний.
Атеист, не поддерживаю астрологию, таро и прочее. Убеждать людей в моих идеях не буду, но и разговор не поддержу.
Люблю науку, лекции онлайн и оффлайн. Много смотрела Сапольски, русские выпуски типа Наука против мифов.
Люблю есть и пробовать новые рестораны и блюда! Не люблю готовить)
Домашних животных нет, но очень люблю кошек.
Почти избавилась от тревожности, но люблю порядок. Хотя не всегда его поддерживаю)
Люблю долго гулять пешком и болтать, обожаю искусство, выставки, фильмы и представления. Экскурсии по городу и области.
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
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