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Самара
Профиль пользователя Elena_mi

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О себе

Ищу новых друзей в новом городе

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

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