⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Самара

Самара
Профиль пользователя Ekaterina_R

фото пользователя Ekaterina_R

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎭 Театр 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться 🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Самара → пообщаться
Ищу подруг, обсудить разные темы)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasia2606
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг) 💅🏻
маленькое фото пользователя Nastya_3424
Самара → Другое
Молодость, приключения х)
маленькое фото пользователя Nensy
Москва → Другое
Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.
маленькое фото пользователя zlatks
Новосибирск → Другое
Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить
маленькое фото пользователя Lisi4ka
Самара → Другое
Прогуляться по старому городу, сходить на пляж
маленькое фото пользователя Anna352
Самара → Другое
Прогуляться, сходить в бар или в кино
маленькое фото пользователя ksuu
Самара → Другое
Поболтать о жизни
маленькое фото пользователя Katel1nka
Коломна → Другое
Ищу подругу для общения и для личных встреч 🙋‍♀️
маленькое фото пользователя Maria1326
Самара → Другое
Хочу погулять по набережной, поболтать провести весело время.
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Самара

Ищешь друзей и компанию в городе Самара?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Самара.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.