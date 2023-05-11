Самара
Профиль пользователя E_borziloba

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О себе

Люблю долгие прогулки в парке в хорошую погоду и с прекрасными людьми )

Профиль обновлён 11 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya_3424
Самара → Другое

Молодость, приключения х)

маленькое фото пользователя Katya9427
Самара → Другое

Провести время✌

маленькое фото пользователя Arina05
Самара → Другое

Погулять, сходить в бар, пообщаться

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